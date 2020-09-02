Вспышку СOVID-19 зафиксировали в харьковской психиатрической клинике

В Харьковской областной психиатрической больнице выявили 21 заболевшего COVID-19. Первым заболел врач, по предварительной версии, он заразился во время отпуска.

У 20 заболевших болезнь протекает в легкой форме Фото: depositphotos.com

За сутки в Харьковской областной психиатрической больнице №3 за сутки подтвердили COVID-19 у 20 человек, 15 из них – пациенты. Об этом Общественному сообщила 2 сентября директор областного лабораторного центра Любовь Махота.

Всего в медучреждении коронавирус выявили у 21 человека, первым заболел врач.

"Продолжается эпидрасследование, есть версии: [привез заболевание] с отдыха, после отпуска", – сказала Махота.

По ее информации, у 20 человек болезнь протекает в легкой форме.

По состоянию на 2 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 125 798 (+2495), 2656 из них умерли (+51), 58 817 выздоровели (+1015).

В Харьковской области за время эпидемии коронавируса выявлено 9640 заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.