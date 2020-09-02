Кабмин сможет проводить заседания в режиме онлайн

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что в условиях распространения коронавируса правительству нужно иметь альтернативный план проведения заседаний.

Кабинет Министров Украины 2 сентября принял постановление о внесении изменений в регламент, которые позволят правительству проводить заседания в онлайн-режиме, передает "ГОРДОН".

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что опасность коронавируса в Украине остается достаточно высокой, поэтому Кабмину необходим механизм, который обеспечит бесперебойную работу правительства.

"Комитеты Верховной Рады уже проходят в таком режиме. Юридически это возможно", – сказал Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что правительству нужно иметь альтернативный план проведения заседаний. При этом он выразил надежду на то, что Кабинету Министров не потребуется к нему прибегать.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус выявили у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели. За последние сутки коронавирус был подтвержден у рекордного количества жителей Украины – 2495.