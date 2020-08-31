Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2020
 
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"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, что в связи с пандемией коронавируса некоторые классы будут учиться в школе ежедневно, а некоторые – посменно.

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Падалко: Завтра в школу... Правда, в стране теперь у всех по-разному
Падалко: Завтра в школу... Правда, в стране теперь у всех по-разному
Фото: UNICEF Ukraine / Facebook

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала в Facebook о правилах посещения учениками школы в период пандемии коронавируса.

"Завтра в школу... Правда, в стране теперь у всех по-разному. У нас "первое сентября" завтра только для одного ребенка, потому что "группы" двух старших детей начинают учиться со следующей недели", – написала она.

Телеведущая рассказала о новых правилах на примере средней школы №155.

"Ежедневно учится только начальная школа (1–4-е классы), ученики 5–11-х классов приходят в школу "неделя через неделю". На протяжении очной недели они должны получить от учителя материал за две недели. И неделю самостоятельной работы потратить дома на его обработку и домашние задания", – написала она.

Как отметила Падалко, школа не может запретить ходить ученикам на уроки каждый день, а если их количество станет критическим, директор будет вынужден разводить классы по сменам.

"Если кто-то в классе заболевает COVID-19, его группа идет на карантин. Разные классы начинают уроки в разное время, чтобы избежать утреннего скопления: 8.10, 8.20 и 8.30", – уточнила она.

Падалко добавила, что, если Киев окажется в "красной" зоне, на карантин пойдут все.

"Еще из "изюминок" нашего времени – именинникам нельзя приносить угощение для одноклассников (это и ожидалось), зато завтра в честь моей Кати будет "бесконтактный" хоровод", – рассказала она.

https://www.facebook.com/marichka.padalko/posts/3355272674561431

25 августа Падалко писала, что она и двое ее детей, Мария и Михаил, болеют COVID-19. Младшая дочь Екатерина и муж, экс-нардеп Егор Соболев не заразились.

30 августа Падалко сообщила в Facebook, что у ее дочери Марии тест на коронавирус отрицательный.

https://www.facebook.com/marichka.padalko/posts/3352323701522995

У Падалко и Соболева трое детей: Михаил (2007), Мария (2008), Екатерина (2010).

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.

Теги: школы, Маричка Падалко, школа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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