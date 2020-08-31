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В Украине от коронавируса скончалось 84 медработника, семьям 11 из них назначили страховые выплаты от государства

С начала эпидемии, по данным Министерства здравоохранения, коронавирусом в Украине заразился 11 261 медицинский работник. Народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова сообщила, что умерли 84 медика, органы страхования пришли к выводу, что 20 летальных случаев были связаны с инфицированием на работе, 34 – не связаны, расследование по другим продолжается.

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Каждый 10-й инфицированный коронавирусом в Украине медицинский работник
Каждый 10-й инфицированный коронавирусом в Украине – медицинский работник 
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 31 августа коронавирусом в Украине заразился 11 261 медицинский работник. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Министерство в последнее время не публикует данные о летальных случаях среди медиков, но, как сообщила в Facebook народный депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, по состоянию на 29 августа в Фонд социального страхования поступила информация о 84 связанных с коронавирусом смертях медицинских и других работников учреждений здравоохранения.

"Завершено расследование 54 случаев: 20 связаны с производством, 34 не связаны. Продолжается расследование по 30 случаям", – написала Третьякова. 

В 11 из 20 случаев, где было подтверждено инфицирование на работе, членам семей погибших медиков начали выплачивать компенсацию, рассказала депутат.

"По 210 тыс. грн (по закону об общеобязательном государственном социальном страховании) назначена выплата 11 семьям, из которых произведена выплата 10 семьям. По 1,5 млн грн (по закону о защите населения от инфекционных болезней) назначена выплата для девяти семей, по двум актам готовятся финансовые документы на выплату", – сообщили Третьякова. 

Она рассказала, что в одном случае никто не обратился за выплатами (сейчас органы страхования разыскивают членов семьи), по трем пострадавшим отсутствуют члены семьи в понимании положений Семейного кодекса, но власти пытаются найти возможность выплатить компенсацию им тоже. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3065085763590061&id=100002660029319

В мае Верховная Рада внесла изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)". Согласно документу, медики, которые инфицировались коронавирусом во время исполнения профессиональных обязанностей и которым в связи с этим в течение года была установлена группа инвалидности, в зависимости от степени потери трудоспособности будут застрахованы на сумму не менее 300 прожиточных минимумов – сейчас это 608,1 тыс. грн. В случае смерти медицинского работника от коронавируса его семья получит помощь в размере 750 прожиточных минимумов, что сегодня составляет 1,5 млн грн. Закон вступил в силу в конце мая. 

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 120 тыс., от коронавирусной инфекции скончалось 2557 человек, 57 114 выздоровели. Страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.  

Теги: Министерство здравоохранения, медики, Максим Степанов, Галина Третьякова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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