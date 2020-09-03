Степанов заявил, что массовое празднование Дня Одессы приведет ко вспышке COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обвинил власти Одессы в халатности из-за проведения массовых мероприятий по случаю Дня города 2 сентября.

По случаю Дня Одессы в городе был концерт Фото: dumskaya.net

Празднование Дня города Одессы 2 сентября приведет ко вспышке коронавирусной инфекции в городе. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он высказал мнение, что массовое празднование было связано с предстоящими местными выборами, и подчеркнул, что эпидемическая ситуация в Одессе сейчас непростая – заполненность коек в больницах области, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет 66%.

"Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и непосредственно в городе Одессе", – подчеркнул Степанов.

Он пообещал поднять этот вопрос перед контролирующими органами.

По данным издания "Думская", в праздновании Дня Одессы приняли участие десятки тысяч людей. В течение дня прошло несколько официальных мероприятий, завершился день концертом на Потемкинской лестнице.

По состоянию на 3 сентября коронавирус в Украине уже выявили у 128 228 человек. Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710, выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек.