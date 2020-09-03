В Украине медиков заставляют скрывать инфицирование COVID-19 на работе. Зеленский поручил Минздраву защитить врачей

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании доложили, что главные врачи ряда медучреждений заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом, поскольку боятся административного наказания для своих больниц.

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании 3 сентября заявил, что Минздрав должен защитить врачей, которых заставляют скрывать инфицирование COVID-19 на работе. Об этом сообщает сайт главы государства.

Во время совещания президенту доложили, что главные врачи ряда медицинских учреждений Украины периодически заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на рабочем месте, поскольку боятся административного наказания для своих больниц.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом", – подчеркнул Зеленский.

По состоянию на 31 августа коронавирусом в Украине заразился 11 261 медицинский работник, сообщал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 84 медработника скончались, семьям 11 из них назначили страховые выплаты от государства.

В мае Верховная Рада внесла изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)". Согласно документу, медики, которые инфицировались коронавирусом во время исполнения профессиональных обязанностей и которым в связи с этим в течение года была установлена группа инвалидности, в зависимости от степени потери трудоспособности, будут застрахованы на сумму не менее 300 прожиточных минимумов – сейчас это 608,1 тыс. грн. В случае смерти медицинского работника от коронавируса его семья получит помощь в размере 750 прожиточных минимумов, что сегодня составляет 1,5 млн грн. Закон вступил в силу в конце мая.

За последние сутки от коронавируса в Украине скончалось максимальное с начала эпидемии количество людей – 54. Коронавирус в стране подтвердили у 128 228 человек, в том числе у 2430 – за последние сутки. Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710. Выздоровело от коронавирусной болезни 59 676 человек.