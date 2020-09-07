В Украине выявили почти 2,2 тыс. новых случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 138 068. Умерли от COVD-19 2877 человек, 62 606 пациентов уже выздоровели.

В Украине продолжают болеть более 72 тыс. человек Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2174 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне было зарегистрировано более 2,1 тыс. новых случаев заражения.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 138 068.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2877 (31 человек скончался за прошедшие 24 часа). 62 606 пациентов уже выздоровели (+379 за сутки). Продолжают болеть 72 585 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (244), Львовской (186) и Тернопольской (165) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так: