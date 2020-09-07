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В Украине выявили почти 2,2 тыс. новых случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 138 068. Умерли от COVD-19 2877 человек, 62 606 пациентов уже выздоровели.

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В Украине продолжают болеть более 72 тыс. человек
В Украине продолжают болеть более 72 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2174 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне было зарегистрировано более 2,1 тыс. новых случаев заражения.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 138 068.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2877 (31 человек скончался за прошедшие 24 часа). 62 606 пациентов уже выздоровели (+379 за сутки). Продолжают болеть 72 585 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (244), Львовской (186) и Тернопольской (165) областях. 

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 4406;
  • Волынская область – 5883;
  • Днепропетровская область – 2767;
  • Донецкая область – 1630;
  • Житомирская область – 3746;
  • Закарпатская область – 8091;
  • Запорожская область – 1931;
  • Ивано-Франковская область – 10 348;
  • Киев – 15 276;
  • Киевская область – 6278;
  • Кировоградская область – 858;
  • Луганская область – 434;
  • Львовская область – 15 881;
  • Николаевская область – 1665;
  • Одесская область – 8525;
  • Полтавская область – 973;
  • Ровенская область – 9762;
  • Сумская область – 1963;
  • Тернопольская область – 7390;
  • Харьковская область – 10 972;
  • Херсонская область – 500;
  • Хмельницкая область – 3195;
  • Черкасская область – 1950;
  • Черновицкая область – 11 272;
  • Черниговская область – 2372.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 7 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 млн человек, умерло 882 тыс., выздоровело 18 млн.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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