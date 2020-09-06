В Украине выявили более 2,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2107 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 2836 новых случаев.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 135 894.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2846 (50 человек скончались за прошедшие 24 часа). 62 227 пациентов уже выздоровели (+578 за сутки). Продолжает болеть 70 821 пациент.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (240), Львовской (188) и Ивано-Франковской (176) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,8 млн, из них более 17,8 млн вылечились, 880 тыс. умерли.