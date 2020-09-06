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В Украине выявили более 2,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 135 894. Умерло от COVID-19 2846 человек, 62 227 пациентов уже выздоровели.

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За сутки в Украине от COVID-19 умерло 35 человек
За сутки в Украине от COVID-19 умерло 35 человек
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2107 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 2836 новых случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 135 894. 

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2846 (50 человек скончались за прошедшие 24 часа). 62 227 пациентов уже выздоровели (+578 за сутки). Продолжает болеть 70 821 пациент.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (240), Львовской (188) и Ивано-Франковской (176) областях. 

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 4375;
  • Волынская область – 5828;
  • Днепропетровская область – 2697;
  • Донецкая область – 1627;
  • Житомирская область – 3678;
  • Закарпатская область – 8049;
  • Запорожская область – 1882;
  • Ивано-Франковская область – 10 187;
  • Киев – 15 032;
  • Киевская область – 6192;
  • Кировоградская область – 854;
  • Луганская область – 431;
  • Львовская область – 15 695;
  • Николаевская область – 1581;
  • Одесская область – 8380;
  • Полтавская область – 945;
  • Ровенская область – 9660;
  • Сумская область – 1858;
  • Тернопольская область – 7225;
  • Харьковская область – 10 833;
  • Херсонская область – 496;
  • Хмельницкая область – 2979;
  • Черкасская область – 3100;
  • Черновицкая область – 11 109;
  • Черниговская область – 2286.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,8 млн, из них более 17,8 млн вылечились, 880 тыс. умерли.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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