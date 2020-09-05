От COVID-19 умер прокурор Хмельницкой области

43-летний руководитель прокуратуры Хмельницкой области Олег Синишин несколько дней назад попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Сегодня его не стало.

Синишин руководил Хмельницкой прокуратурой с 2014 года Фото: khmel.gp.gov.ua

5 сентября умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин, об этом сообщил в Facebook глава областной государственной администрации Дмитрий Габинет.

По его информации, 31 августа прокурора госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Местный сайт "Є" пишет, что 10 контактным лицам после госпитализации Синишина провели ПЦР-тесты.

В больницу прокурор попал в состоянии средней тяжести. У него обнаружили сопутствующие заболевания, которые усложнили течение болезни. Сегодня около 20.00 он скончался.

Синишин возглавлял прокуратуру Хмельницкой области с 2014 года. 21 сентября ему исполнилось бы 44 года. У него остались жена и сын.

По данным на утро 5 сентября, в Украине общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 133 787, умерло 2811 человек, 61 649 выздоровели.