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В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 2,8 тыс. человек.

По темпам распространения инфекции лидирует Харьковская область
По темпам распространения инфекции лидирует Харьковская область
Фото: EPA

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 133 787. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие сутки было подтверждено 2836 случаев заражения – это абсолютный максимум с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд (2723 случая) был зафиксирован накануне, 4 сентября.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2811 (50 человек скончались за прошедшие 24 часа). 61 649 пациентов уже выздоровели (+1036 за сутки). Продолжают болеть 69 327 пациентов.

Больше всего новый случаев заражения выявлено в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской и Одесской областях (226 и 222 соответственно).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 4324;
  • Волынская область – 5791;
  • Днепропетровская область – 2625;
  • Донецкая область – 1591;
  • Житомирская область – 3622;
  • Закарпатская область – 7988;
  • Запорожская область – 1848;
  • Ивано-Франковская область – 10 011;
  • Киев – 14 792;
  • Киевская область – 6105;
  • Кировоградская область – 846;
  • Луганская область – 415;
  • Львовская область – 15 507;
  • Николаевская область – 1504;
  • Одесская область – 8260;
  • Полтавская область – 916;
  • Ровенская область – 9634;
  • Сумская область – 1769;
  • Тернопольская область – 7067;
  • Харьковская область – 10 692;
  • Херсонская область – 262;
  • Хмельницкая область – 2979;
  • Черкасская область – 1849;
  • Черновицкая область – 10 958;
  • Черниговская область – 2230.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.

Теги: Киев, Украина, эпидемия, Харьковская область, Одесская область, Тернопольская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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