В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 2,8 тыс. человек.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 133 787. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие сутки было подтверждено 2836 случаев заражения – это абсолютный максимум с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекорд (2723 случая) был зафиксирован накануне, 4 сентября.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2811 (50 человек скончались за прошедшие 24 часа). 61 649 пациентов уже выздоровели (+1036 за сутки). Продолжают болеть 69 327 пациентов.

Больше всего новый случаев заражения выявлено в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской и Одесской областях (226 и 222 соответственно).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4324;

Волынская область – 5791;

Днепропетровская область – 2625;

Донецкая область – 1591;

Житомирская область – 3622;

Закарпатская область – 7988;

Запорожская область – 1848;

Ивано-Франковская область – 10 011;

Киев – 14 792;

Киевская область – 6105;

Кировоградская область – 846;

Луганская область – 415;

Львовская область – 15 507;

Николаевская область – 1504;

Одесская область – 8260;

Полтавская область – 916;

Ровенская область – 9634;

Сумская область – 1769;

Тернопольская область – 7067;

Харьковская область – 10 692;

Херсонская область – 262;

Хмельницкая область – 2979;

Черкасская область – 1849;

Черновицкая область – 10 958;

Черниговская область – 2230.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.