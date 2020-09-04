В ВОЗ рассказали, у кого должен быть приоритет при вакцинации от COVID-19

В числе приоритетных для вакцинации от COVID-19 слоев населения гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал работников ключевых сфер общества и лиц из группы риска.

Гебрейесус отметил, что вакцинацию нужно проводить не всех сразу Фото: ЕРА

У возможной вакцинации от коронавирусной инфекции должна быть приоритетность. Такое мнение выразил на брифинге 4 сентября гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует сайт организации.

"Если когда-то у нас будет эффективная вакцина, мы также должны эффективно ее использовать. На начальном этапе, когда предложение ограничено, приоритет должен быть отдан вакцинации основных рабочих и лиц, наиболее подверженных риску", – сказал он.

Глава ВОЗ объяснил, что вакцинировать следует "некоторых людей во всех странах, а не всех людей в некоторых странах".

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил Гебрейесус. 31 компания перешла к клиническим испытаниям на людях.

В мае американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года. Ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы оно сделало вакцину доступной до выборов президента в ноябре этого года, чтобы повысить его шансы на переизбрание.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.