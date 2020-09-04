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В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 130 тыс., почти половина больных – 60 613 – уже выздоровели, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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Больше всего подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во Львовской области
Больше всего подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом – во Львовской области
ото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 4 сентября.

Предыдущий рекорд был установлен ранее на этой неделе – 1 сентября в Украине подтвердили 2495 случаев инфицирования

Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 130 951.

От коронавирусной инфекции скончался 2761 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 60 613 (+937 за сутки), 67 577 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (319) и Харьковской области (371), меньше всего – в Кировоградской (восемь).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 4269;
  • Волынская область – 5723;
  • Днепропетровская область – 2570;
  • Донецкая область – 1576;
  • Житомирская область – 3550;
  • Закарпатская область – 7888;
  • Запорожская область – 1768;
  • Ивано-Франковская область – 9845;
  • Киев – 14 477;
  • Киевская область – 6017;
  • Кировоградская область – 841;
  • Луганская область – 393;
  • Львовская область – 15 321;
  • Николаевская область – 1446;
  • Одесская область – 8038;
  • Полтавская область – 886;
  • Ровенская область – 9535;
  • Сумская область – 1680;
  • Тернопольская область – 6841;
  • Харьковская область – 10 312;
  • Херсонская область – 444;
  • Хмельницкая область – 2848;
  • Черкасская область – 1756;
  • Черновицкая область – 10 786;
  • Черниговская область – 2150.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,7 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. 

Теги: Киев, эпидемия, СНБО, Харьковская область, Кировоградская область, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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