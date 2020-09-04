В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

За последние сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 4 сентября.
Предыдущий рекорд был установлен ранее на этой неделе – 1 сентября в Украине подтвердили 2495 случаев инфицирования.
Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 130 951.
От коронавирусной инфекции скончался 2761 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 60 613 (+937 за сутки), 67 577 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (319) и Харьковской области (371), меньше всего – в Кировоградской (восемь).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,7 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.