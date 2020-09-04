В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине превысило 130 тыс., почти половина больных – 60 613 – уже выздоровели, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом – во Львовской области ото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 4 сентября.

Предыдущий рекорд был установлен ранее на этой неделе – 1 сентября в Украине подтвердили 2495 случаев инфицирования.

Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 130 951.

От коронавирусной инфекции скончался 2761 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 60 613 (+937 за сутки), 67 577 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (319) и Харьковской области (371), меньше всего – в Кировоградской (восемь).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4269 ;

Волынская область – 5723;

Днепропетровская область – 2570;

Донецкая область – 1576;

Житомирская область – 3550;

Закарпатская область – 7888;

Запорожская область – 1768;

Ивано-Франковская область – 9845;

Киев – 14 477;

Киевская область – 6017;

Кировоградская область – 841;

Луганская область – 393;

Львовская область – 15 321;

Николаевская область – 1446;

Одесская область – 8038;

Полтавская область – 886;

Ровенская область – 9535;

Сумская область – 1680;

Тернопольская область – 6841;

Харьковская область – 10 312;

Херсонская область – 444;

Хмельницкая область – 2848;

Черкасская область – 1756;

Черновицкая область – 10 786;

Черниговская область – 2150.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,7 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.