Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 26 млн

Три страны – США, Бразилия и Индия – являются лидерами по масштабам распространения коронавирусной инфекции в мире. В Бразилии за последние сутки число заболевших преодолело порог в 4 млн.

Число излечившихся в мире от COVID-19 почти достигло 17,5 млн Фото: ЕРА

К утру 4 сентября коронавирусом в мире заразились 26 220 930 человек (+283 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 867 630 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровел 17 445 751 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 149 516. Из них умерло 186 785, излечилось – 2 266 957.

В Бразилии общее количество больных превысило 4 млн – 4 041 638, из них 124 614 умерли, а 3 429 435 выздоровели.

В Индии инфицировано 3 853 406 человека, среди них умерли 67 376, выздоровели – 2 970 492.

Четвертое место занимает Россия: 1 006 923 заболевших и 17 479 умерших. В Перу, Колумбии, ЮАР и Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 66 329) количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Испании, Аргентине и Чили заболели свыше 400 тыс. человек. В Иране, Великобритании, Франции, Бангладеш и Саудовской Аравии заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.