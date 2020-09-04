ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Шкарлет надеется, что из фонда борьбы с COVID-19 выделят 3 млрд грн на образование

Министерство образования Украины сделало новый запрос о выделении 3,3 млрд грн на средства дезинфекции и индивидуальной защиты, сообщил врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шкарлет надеется, что его министерство получит долю из фонда борьбы с COVID-19
Шкарлет надеется, что его министерство получит долю из фонда борьбы с COVID-19
Фото: mon.gov.ua

На следующей неделе из фонда борьбы с COVID-19 выделят 3,3 млрд грн на средства дезинфекции и индивидуальной защиты для учреждений образования. Об этом 3 сентября в эфире ток-шок "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Мы сегодня подготовили новый запрос. По первому Министерство финансов дало нам отказ по финансированию старых секвестрованных программ. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3,3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", – сказал Шкарлет.

Министр отметил, что эти деньги могут выделить потому, что фонд борьбы с коронавирусом использован только на 32%. Поэтому часть средств можно перераспределить на образование, считает Шкарлет.

До этого 31 августа Шкарлет говорил, что из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования не выделили ни копейки

"Заявка наша есть на два с чем-то миллиарда, но пока ничего не выделялось. Возможно, в октябре будет, когда будет перераспределение. Фонд [борьбы с] COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", – сказал Шкарлет. 

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекциейИзначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

Теги: госбюджет, Министерство образования, деньги, финансирование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинфекция, Сергей Шкарлет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
Печерникова скрывала от врачей и полиции перелом ребер – журналист
Печерникова скрывала от врачей и полиции перелом ребер – журналист
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
  "Ритм". Monatik выпустил мюзикл с участием Веры Брежневой, "Время и Стекло", The Hardkiss, alyona alyona. Видео
  "Ритм". Monatik выпустил мюзикл с участием Веры Брежневой, "Время и Стекло", The Hardkiss, alyona alyona. Видео
"Соблазнительная красотка в магическом лесу". Жена Dzidzio обнародовала фото, сделанные в заповеднике
"Соблазнительная красотка в магическом лесу". Жена Dzidzio обнародовала фото, сделанные в заповеднике
Звезда сериала "Пацаны" Куэйд сыграет в перезапуске хоррора "Крик"
Звезда сериала "Пацаны" Куэйд сыграет в перезапуске хоррора "Крик"
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
Сын Шурова исполнил под гитару хит Hotel California. Видео
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
"Эллочка-людоедка", "Девушка с трассы", "Ночная жрица". Maruv показала, как выглядит дома
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
Паперная назвала причину, благодаря которой ей удалось похудеть. Сумская заявила, что ей это не подходит
"Я сказал, что у меня есть хорошая подружка". Остапчук признался, что долго готовил дочь к знакомству с новой пассией
"Я сказал, что у меня есть хорошая подружка". Остапчук признался, что долго готовил дочь к знакомству с новой пассией
"Вспомнила, что в этом году 35". Цибульская анонсировала выход первого альбома
"Вспомнила, что в этом году 35". Цибульская анонсировала выход первого альбома
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
"Мы на карантине, а Москва в гостях". Приходько возмутилась концертами Гребенщикова в Киеве
"Мы на карантине, а Москва в гостях". Приходько возмутилась концертами Гребенщикова в Киеве
  Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео
  Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео
"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать
"С голоду пропасть не даст". 52-летний Фадеев показал 73-летнюю мать
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS