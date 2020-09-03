Садовый: В мэрии Львова коронавирусом заболело 75 человек

Во Львовском городском совете 50% работников протестировали на COVID-19, рассказал мэр города Андрей Садовый.

Во Львовской области с начала пандемии зафиксировали 15 116 случаев инфицирования Фото: Львівська міська рада / Facebook

Во Львовском городском совете за время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 75 сотрудников. Об этом 3 сентября сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Завтра собираем сессию, поэтому хочу публично акцентировать на некоторых вещах. Сначала цифры. В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболело 75 человек. Из них 45 уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. 30 человек находятся на больничном. Это 1,8% от общего количества работников", – заявил Садовый.

Он отметил, что в городском совете на COVID-19 протестировали половину работников.

Садовый рассказал, что завтрашняя сессия городского совета состоится в помещении Шевченковской райадминистрации. На сессии будут присутствовать только депутаты и те, "от кого напрямую зависит процесс".