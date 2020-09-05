Коронавирусом в мире заразились более 26,6 млн человек, почти 18 млн выздоровели

Больше половины всех зарегистрированных в мире случаев коронавирусной инфекции приходится на четыре страны: США, Бразилию, Индию и Россию.

По состоянию на утро 5 сентября в мире коронавирусом заразились 26 609 482 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

Более 15 млн всех подтвержденных случаев заболевания приходится на США (6,2 млн), Бразилию (4,09 млн), Индию (4,02 млн) и Россию (1,01 млн). Больше 100 тыс. пациентов с COVID-19 также зарегистрировано в Перу, Колумбии, ЮАР, Мексике, Испании, Аргентине, Чили, Иране, Франции, Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии, Пакистане, Турции, Италии, Ираке, Германии, Индонезии, Украине, Канаде, Израиле, Катаре, Боливии, Эквадоре, Казахстане и на Филиппинах.

Более 17,7 млн человек уже выздоровели от COVID-19. Больше всего вылечившихся в Бразилии (3,46 млн), Индии (3,1 млн), США (2,28 млн) и России (830 тыс).

Количество умерших от инфекции достигло 874 369 человек. В США скончались 187,75 тыс. пациентов, в Бразилии – 125,5 тыс., в Индии – 68,5 тыс., в Мексике – 66,9 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.