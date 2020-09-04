Шмыгаль объяснил, как тратили деньги из фонда борьбы с COVID-19

Деньги из фонда борьбы с COVID-19 пошли на закупку лекарств и медицинского оборудования, а также на борьбу с экономическим кризисом, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров Украины разделил средства фонда борьбы с коронавирусом на две части. Первую часть потратили на борьбу с COVID-19, вторую – на последствия эпидемии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 сентября в интервью телеканалу "Украина 24".

"Борьба – это медицина, лекарства, оборудование, это поддержка тех частей населения, которые в этом нуждаются. Мы эти программы запустили, они очень успешно работали. Статистика говорит о том, что огромное количество людей, семей, физических лиц – предпринимателей воспользовались этой помощью государства, миллиардные средства на это пошли", – отметил он.

По словам Шмыгаля, вторую часть фонда потратили на борьбу с экономическим кризисом в стране.

"По нашим опросам, уже в мае – июне 80% украинцев больше боялись экономических последствий, экономического кризиса, чем коронавируса. Поэтому направлена часть денег в реальный сектор экономики. Строительство дорог – это тот сектор, который дает наибольший мультипликатор по созданию сопутствующих рабочих мест, кроме отрасли", – заявил премьер.