Шмыгаль объяснил, как тратили деньги из фонда борьбы с COVID-19

Кабинет Министров Украины разделил средства фонда борьбы с коронавирусом на две части. Первую часть потратили на борьбу с COVID-19, вторую – на последствия эпидемии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 сентября в интервью телеканалу "Украина 24".
"Борьба – это медицина, лекарства, оборудование, это поддержка тех частей населения, которые в этом нуждаются. Мы эти программы запустили, они очень успешно работали. Статистика говорит о том, что огромное количество людей, семей, физических лиц – предпринимателей воспользовались этой помощью государства, миллиардные средства на это пошли", – отметил он.
По словам Шмыгаля, вторую часть фонда потратили на борьбу с экономическим кризисом в стране.
"По нашим опросам, уже в мае – июне 80% украинцев больше боялись экономических последствий, экономического кризиса, чем коронавируса. Поэтому направлена часть денег в реальный сектор экономики. Строительство дорог – это тот сектор, который дает наибольший мультипликатор по созданию сопутствующих рабочих мест, кроме отрасли", – заявил премьер.
Верховная Рада Украины 13 апреля внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн.
Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.
Кроме того, 18 июня Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.
Министерство финансов Украины 24 июля сообщило, что все средства фонда распределены. Там также подчеркнули, что размер фонда вырос до 66 млрд грн.