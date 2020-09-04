Тяжелых больных с COVID-19 в Киеве становится больше – врач-инфекционист

В Киеве переполнены инфекционные отделения больниц, принимающие заболевших COVID-19. Об этом рассказала член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская.

Тяжелых случаев протекания коронавирусной инфекции в Киеве стало больше, пациенты, у которых болезнь протекает с осложнениями, лежат в клиниках более трех недель. Об этом "Настоящему времени" рассказала врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская.

"Месяц, полтора, два, два с половиной месяца лежат больные, прикованные, кислородозависимые", – отметила она.

По словам инфекциониста, медики уже давно работают, как на войне.

"Они уже ко всему готовы. Просто другое дело, упадут они физически или нет, потому что пока они смогут стоять в вертикальном положении, они будут работать", – сказала Голубовская.

В сюжете отмечается, что в Киеве переполнены все больницы первой волны, которые начали принимать пациентов с COVID-19 в апреле. За несколько дней работы больниц второй волны в них тоже мест почти не осталось.

"Поступают все достаточно тяжелые, они высоко лихорадят, люди напуганы. Многие лихорадят по две-три недели с температурой 39 градусов", – рассказала пульмонолог 17-й больницы Киева Светлана Гук.

По ее словам, медики пациентам могут только сбить температуру и дать кислород.



"Тот вирусный процесс, который с ними происходит, он пройдет свои стадии. Ускорить его прохождение мы никак не можем", – отметила врач.

За последние сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723. В Киеве выявлено 14 477 заболевших, 230 человек умерли, 4616 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.