У Филарета обнаружили коронавирусную инфекцию

Основатель Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет с COVID-19 находится в больнице.

Коронавирус у Филарета обнаружили при плановом тестировании Фото: ЕРА

Коронавирусную инфекцию обнаружили у основателя Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Об этом 4 сентября проинформировали в пресс-службе УПЦ КП.

"У святейшего патриарха Киевской и всей Руси-Украины Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное", – говорится в сообщении.

В церкви попросили молиться о здоровье 91-летнего Филарета.

Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране по состоянию на 4 сентября подтвержден 130 951 случай COVID-19. 2761 больной скончался, а 60 613 человек выздоровели.