Коронавирусом в Украине заразилось 11,7 тыс. медиков, 98 умерли – Минздрав

Доля медиков среди всех инфицированных коронавирусом в Украине снизилась с 20% в апреле до 5% в сентябре, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По состоянию на 2 сентября коронавирусом в Украине заразилось 11 754 медицинских работника, 98 из них скончались. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 сентября рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Благодаря нашим действиям средненедельная доля медицинских работников в заболеваемости COVID-19 уменьшилась с 20% (это было на неделе с 6-го по 12 апреля) до менее чем 5% на сейчас. Это почти в четыре раза меньше", – сообщил министр.

Он рассказал, что сейчас стационарную помощь пациентам с коронавирусной болезнью COVID-19 предоставляют 1370 медицинских команд, в состав которых входит 29,7 тыс. врачей и 46,7 тыс. медицинских работников среднего и младшего медицинского персонала.

"А начиналось все с очень неутешительных показателей. Потому что в начале эпидемии медицинскую помощь инфекционным больным оказывали 1183 врача и 5157 медицинских работников среднего и младшего звена", – сказал Степанов.

Он заверил, что медики в Украине обеспечены средствами защиты.

"На начало осени на остатках в больницах есть 1,4 млн костюмов и халатов (это в среднем трехмесячное обеспечение), почти 5 млн масок, 1,3 млн респираторов, 5,4 млн перчаток", – рассказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,8 тыс. умерли.

Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 130 951 человека, из них 2761 скончался, а 60 613 выздоровели.