Степанов: В Украине уже занято 44% койко-мест для больных COVID-19, победить болезнь силами исключительно врачей невозможно

Глава Минздрава Украины Максим Степанов призвал украинцев придерживаться рекомендаций ведомства по борьбе с коронавирусной инфекцией – носить маски, соблюдать дистанцию, использовать антисептики. Иначе, подчеркнул он, эпидемию в стране преодолеть не удастся.

В украинских больницах заполнено 44% койко-мест, отведенных для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 2 сентября на брифинге в Киеве рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас увеличивается количество занятых койко-мест, отведенных под лечение больных COVID-19. Даже выделив 36 тыс. койко-мест, которые на сегодняшний день уже или задействованы, или стоят в резерве, мы практически каждый день вводим новые больницы, потому что в некоторых регионах у нас очень сильно растет количество госпитализированных. В целом на сегодня, если взять людей уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 и людей, которые уже поступили [в больницы], но еще ожидают подтверждения диагноза (у них вся симптоматика COVID-19, им предоставляют соответствующее лечение), то занято уже 44% койко-мест", – сообщил Степанов.

Он отметил, что система здравоохранения Украины продолжает оказывать помощь всем больным COVID-19, но без профилактических мероприятий страна не сможет справиться с эпидемией.

"Система здравоохранения, наши врачи борются за жизнь каждого человека ежедневно. Они не прекращают этого делать с начала эпидемии. Они пытаются делать все, чтобы как можно большее количество людей скорее вылечилось. Но это очень тяжелая болезнь, и победить исключительно силами системы здравоохранения, исключительно силами врачей без вас, уважаемые украинцы, просто невозможно. Невозможно победить COVID-19, если мы не будем соблюдать те правила, которые нам диктует новая реальность. Мы должны это понять. Это никакие не экстренные мероприятия. Это просто наша жизненная необходимость – пользоваться масками, соблюдать дистанцию, использовать антисептики. По-другому вирус остановить невозможно. Он как передавался воздушно-капельным путем, так и передается", – сказал министр.

Он напомнил, что за последние сутки коронавирус был подтвержден у рекордного количества жителей Украины – 2495, за день скончался 51 человек.

"Вы видите, как заполняются койко-места в стране. Это все происходит очень быстро. – подчеркнул Степанов и призвал украинцев придерживаться всех рекомендаций Министерства здравоохранения. – Да, действительно, в сравнении с европейскими странами и США у нас достаточно низкий процент летальности [от COVID-19]. Но все равно от коронавируса умирают люди".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,2 тыс. умерли.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели.