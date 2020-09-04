Степанов о ситуации с COVID-19 в Украине: Все начали переходить дорогу на красный свет. Нам может не хватить врачей

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев соблюдать разработанные Минздравом рекомендации для сдерживания коронавируса в Украине и отметил, что 35 тысяч койко-мест, зарезервированных на больных COVID-19, может быть недостаточно.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 сентября, что украинцы легкомысленно относятся к карантинным требованиям и в стране вскоре может не хватить ресурсов, чтобы лечить всех инфицированных коронавирусом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что за последние сутки в стране выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 2723. За прошлый месяц, сообщил министр, в Украине было установлено 12 рекордов по количеству новых больных COVID-19.

"Борьба с вирусом – это вопрос не политических интересов, а жизни людей... Самое страшное, что многие привыкли к статистике и начинают воспринимать ее просто как цифры и относиться к карантинным ограничениям легкомысленно. Но COVID-19 – это неотъемлемая часть нашей жизни, это наша новая реальность. Наше общая задача – помочь гражданам максимально быстро к ней адаптироваться", – сказал министр.

Он сравнил эпидемическую ситуацию с организацией дорожного движения.

"Представим ситуацию, в который люди не знали бы, что на красный свет светофора нужно останавливаться. Примерно такая же ситуация может сложиться у нас, если в условиях новой реальности наши граждане не будут придерживаться базовых правил безопасности поведения. На этой неделе мы получили сотни фотографий с празднований дней городов, фестивалей и концертов. Мы видим отношение людей к противоэпидемическим мероприятиям и можем сделать один-единственный вывод: все начали переходить дорогу на красный свет", – сказал Степанов.

Министр отметил, что стратегия борьбы с коронавиурсом имеет две составляющие. Первая – это разработка и соблюдение правил, которые помогают избежать заражения. Минздрав разработал эти рекомендации и настаивает на их соблюдении, подчеркнул Степанов. К ним, в частности, относятся мытье рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

"Вторая составляющая – это лечение больных... В этом вопросе запас прочности ограничен. Хотя сейчас у нас 35 тыс. койко-мест [для больных COVID-19], мы можем столкнуться с ситуацией, когда банально не хватит врачей (на этой неделе министр говорил, что в Украине уже занято 44% койко-мест для пациентов с коронавирусной болезнью. – "ГОРДОН"). Мы не можем снять со всех врачей их прямые обязанности и поставить бороться с COVID-19. Пандемия коронавируса не отменила ни онкологию, ни сердечно-сосудистые заболевания", – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,8 тыс. умерли. Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 130 951 человека, из них 2761 скончался, а 60 613 выздоровели.