ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Киеве из-за коронавируса две школы перевели на дистанционное обучение, четыре детсада – на карантин

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не отправлять ребенка в детский сад с видимыми признаками респираторного заболевания.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Число больных COVID-19 в Киеве приближается к 15 тыс.
Число больных COVID-19 в Киеве приближается к 15 тыс.
Фото: depositphotos.com

В Киеве из-за заболевших COVID-19 учителей две школы были переведены на дистанционное обучение, еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили 20 классов, где коронавирус обнаружили у учеников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Также временно закрыли на карантин четыре детских сада: по одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах. Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ – не водите его в садик или школу! Будьте внимательны к здоровью своих детей и безопасности других", – подчеркнул Кличко.

Он рассказал, что все школы работают по регламенту, существуют инструкции на случай выявления больного коронавирусом.

"Для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ до 40 млн грн", – сказал Кличко. Он добавил, что изначально на эти цели направляли 30 млн грн.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 319 жителей Киева, умерло восемь пациентов. В столице уже 14 477 подтвержденных случаев COVID-19, 230 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,8 тыс. умерли. Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 130 951 человека, из них 2761 скончался, а 60 613 выздоровели.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, школы, детские сады, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами и тогда аферист проявился во всей красе
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами и тогда аферист проявился во всей красе
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
  "Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно". Ефремов посвятил погибшему Захарову стихотворение
  "Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно". Ефремов посвятил погибшему Захарову стихотворение
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
Сын Ротару похвастался успехами дочери
Сын Ротару похвастался успехами дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS