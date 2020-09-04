В Киеве из-за коронавируса две школы перевели на дистанционное обучение, четыре детсада – на карантин

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не отправлять ребенка в детский сад с видимыми признаками респираторного заболевания.

В Киеве из-за заболевших COVID-19 учителей две школы были переведены на дистанционное обучение, еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили 20 классов, где коронавирус обнаружили у учеников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Также временно закрыли на карантин четыре детских сада: по одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах. Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ – не водите его в садик или школу! Будьте внимательны к здоровью своих детей и безопасности других", – подчеркнул Кличко.

Он рассказал, что все школы работают по регламенту, существуют инструкции на случай выявления больного коронавирусом.

"Для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ до 40 млн грн", – сказал Кличко. Он добавил, что изначально на эти цели направляли 30 млн грн.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 319 жителей Киева, умерло восемь пациентов. В столице уже 14 477 подтвержденных случаев COVID-19, 230 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,8 тыс. умерли. Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 130 951 человека, из них 2761 скончался, а 60 613 выздоровели.