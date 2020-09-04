Берлускони госпитализировали с COVID-19

2 сентября стало известно, что 83-летний экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони инфицирован коронавирусом, однако его болезнь протекает бессимптомно. Сегодня итальянские СМИ написали, что политик госпитализирован.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает агентство ANSA.

2 сентября стало известно, что 83-летний политик инфицирован, однако его болезнь протекает бессимптомно.

После того как симптомы у Берлускони все-таки появились, его привезли в миланскую клинику Сан-Рафаэль. Агентство пишет, что госпитализировали политика в качестве меры предосторожности. На данный момент его состояние опасений не вызывает.

Бывший итальянский премьер-министр находится в изолированной палате.

Берлускони возглавлял правительство Италии четыре раза: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2005 год, с 2005-го по 2006 год и с 2008-го по 2011 год. В 2019 году он был в очередной раз избран депутатом итальянского парламента и стал членом Европарламента.