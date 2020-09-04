Паттинсон заразился коронавирусом – СМИ

По информации Vanity Fair, съемки "Бэтмена" остановили из-за болезни Роберта Паттинсона, исполняющего главную роль.

Британский актер Роберт Паттинсон заразился коронавирусом.Об этом сообщает Vanity Fair.

Американская студия Warner Bros. поделилась с прессой заявлением, что тест на COVID-19 одного из участников производства “Бэтмена” оказался положительным, и сейчас этот человек находится в самоизоляции. Съемки фильма из-за этого пришлось приостановить.

Инсайдер заявил, что речь идет именно о Паттинсоне.

Премьера нового “Бэтмена” с Паттинсоном запланирована на 1 октября 2021 года. Режиссером является Мэтт Ривз.

К утру 4 сентября коронавирусом в мире заразились 26 220 930 человек (+283 тыс. человек за сутки). Жертвами COVID-19 стали 867 630 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровел 17 445 751 человек. Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 149 516. Из них умерло 186 785, излечилось – 2 266 957.