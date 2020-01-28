Стартовали съемки нового "Бэтмена"

Голливудский режиссер Мэтт Ривз на своей странице в Twitter разместил 27 января фото кинохлопушки с названием фильма "Бэтмен", подтвердив, что съемки картины начались.
"День первый", – говорится в описании фото.
#DayOne #TheBatman cc: @GreigfraserD pic.twitter.com/kOgcsa6zX3— Matt Reeves (@mattreevesLA) 27 января 2020 г.
Главную роль в картине исполнит британский актер Роберт Паттинсон.
Также роли исполнят Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Энди Серкис, Джеффри Райт и Джон Туртурро.
Мировая премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года.
Экранизации комиксов Боба Кейна о Бэтмене появились еще в 1940-х годах в США и Великобритании.
В 1989–1997 годах вышла серия фильмов режиссеров Тима Бертона и Джоэла Шумахера, в 2005 – 2012-х годах – трилогия Кристофера Нолана.
Герой Бэтмена присутствовал также в лентах о разных супергероях Вселенной комиксов DC: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2015), "Отряд самоубийц" (2016), "Лига справедливости" (2017).