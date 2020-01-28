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28 января, 2020
 
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Стартовали съемки нового "Бэтмена"

Фильм "Бэтмен" с британским актером Робертом Паттинсоном в главной роли уже находится в производстве.

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Мировая премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года
Мировая премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года
Фото: Matt Reeves / Twitter

Голливудский режиссер Мэтт Ривз на своей странице в Twitter разместил 27 января фото кинохлопушки с названием фильма "Бэтмен", подтвердив, что съемки картины начались.

"День первый", – говорится в описании фото.

Главную роль в картине исполнит британский актер Роберт Паттинсон.

Также роли исполнят Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Энди Серкис, Джеффри Райт и Джон Туртурро.

Мировая премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года.

Экранизации комиксов Боба Кейна о Бэтмене появились еще в 1940-х годах в США и Великобритании. 

В 1989–1997 годах вышла серия фильмов режиссеров Тима Бертона и Джоэла Шумахера, в 2005 – 2012-х годах – трилогия Кристофера Нолана.

Герой Бэтмена присутствовал также в лентах о разных супергероях Вселенной комиксов DC: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2015), "Отряд самоубийц" (2016), "Лига справедливости" (2017).

Теги: Роберт Паттинсон
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