33-летний британский актер Роберт Паттинсон сместил 58-летнего американского коллегу Джорджа Клуни с первого на пятое место в рейтинге самых красивых мужчин в мире.

33-летний британский актер Роберт Паттинсон назван самым красивым мужчиной в мире – его внешность на 92,15% совпадает с греческим золотым коэффициентом красоты Фи (1,618). Об этом пишет издание The Sun.

Рейтинг самых красивых мужчин мира был составлен доктором Джулианом Де Сильвой с помощью компьютерного метода картографирования. В его основе лежит принцип золотого сечения, изобретенный древними греками для определния меры красоты человека.

The most handsome man in the world, according to science, revealed!https://t.co/WlCUUBRnAx — Julian De Silva MD (@drjuliandesilva) February 4, 2020

Второе место в рейтинге самых красивых мужчин занял Генри Кавилл (91,64%), за ним следует Брэдли Купер (91,08%).

Брэд Питт оказался на четвертой позиции – его коэффициент красоты Фи равен 90,51%. Замыкает пятерку Джордж Клуни – из-за физиологических процессов старения его коэффицент красоты упал с 91,86% до 89,91%.

В первой десятке также оказались: Хью Джекман (89,64), Дэвид Бекхэм (88,96%), Идрис Эльба (88,01%), Канье Уэст (87,94%) и Райан Гослинг (87,48%).

В октябре 2019 года Джулиан Де Сильва проанализировал внешность известных женщин. По результатам расчетов звание самой красивой женщины в мире досталось 23-летней американской модели Белле Хадид – ее коэффициент Фи 94,35%.