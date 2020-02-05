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05 февраля, 2020
 
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Роберт Паттинсон назван самым красивым мужчиной

33-летний британский актер Роберт Паттинсон сместил 58-летнего американского коллегу Джорджа Клуни с первого на пятое место в рейтинге самых красивых мужчин в мире.

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Коэффициент красоты у Паттинсона составляет 92,15%
Коэффициент красоты у Паттинсона составляет 92,15%
Фото: EPA

33-летний британский актер Роберт Паттинсон назван самым красивым мужчиной в мире – его внешность на 92,15% совпадает с  греческим золотым коэффициентом красоты Фи (1,618). Об этом пишет издание The Sun.

Рейтинг самых красивых мужчин мира был составлен доктором Джулианом Де Сильвой с помощью компьютерного метода картографирования. В его основе лежит принцип золотого сечения, изобретенный древними греками для определния меры красоты человека. 

Второе место в рейтинге самых красивых мужчин занял Генри Кавилл (91,64%), за ним следует Брэдли Купер (91,08%).

Брэд Питт оказался на четвертой позиции – его коэффициент красоты Фи равен 90,51%. Замыкает пятерку Джордж Клуни – из-за физиологических процессов старения его коэффицент красоты упал с 91,86% до 89,91%. 

В первой десятке также оказались: Хью Джекман (89,64), Дэвид Бекхэм (88,96%), Идрис Эльба (88,01%), Канье Уэст (87,94%) и Райан Гослинг (87,48%). 

В октябре 2019 года Джулиан Де Сильва проанализировал внешность известных женщин. По результатам расчетов звание самой красивой женщины в мире досталось 23-летней американской модели Белле Хадид – ее коэффициент Фи 94,35%. 

Теги: США, рейтинг, Дэвид Бекхэм, Джордж Клуни, Канье Уэст, Брэд Питт, Роберт Паттинсон, Брэдли Купер, Райан Гослинг, Белла Хадид, Идрис Эльба
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