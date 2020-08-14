"Дьявол навсегда". Вышел трейлер фильма с Холландом и Паттинсоном. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix презентовали трейлер фильма "Дьявол навсегда". В основе – роман Дональда Рэя Поллока. Лента объединяет несколько сюжетных линий. Рассказывает об американской семье, которая тяжело переживающей последствия Второй мировой войны, паре серийных убийц, проповеднике-аферисте. Режиссер Антонио Кампос. Продюсер – Джейк Джилленхол. Роли исполнили Том Холланд, Роберт Паттинсон, Джейсон Кларк, Райли Кио, Билл Скарсгард, Себастьян Стэн, Хейли Беннет, Мия Васиковска, Элиза Сканлен. Премьера картины "Дьявол навсегда" назначена на 16 сентября.
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