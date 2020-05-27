"Довод". Вышел второй трейлер фильма Нолана с Вашингтоном и Паттинсоном. Видео
На Youtube-канале Movieclips Trailers в YouTube разместили второй трейлер фильма "Довод". Режиссер – Кристофер Нолан. Картина посвящена теме мирового шпионажа. Главный герой – секретный агент, который проходит тест на надежность и приступает к секретной миссии. От ее выполнения зависит судьба мира. Для успешного прохождения задания агент должен преодолеть рамки времени и пространства. Роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи. Мировая премьера ленты состоится 17 июля 2020 года.
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