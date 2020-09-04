Грач заболел COVID-19

Бывший председатель Верховного Совета Крыма Леонид Грач восемь дней находится в одной из больниц Симферополя с диагнозом "коронавирусная болезнь".

Бывший председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым, глава крымского отделения партии "Коммунисты России" Леонид Грач госпитализирован с COVID-19. Об этом он сам сообщил в комментарии "Крым.Реалиям".

"К сожалению, да. Коронавирусная инфекция есть у меня", – сказал он.

Политик добавил, что находится в Симферопольской городской больнице №7 уже восемь дней.

Грачу 72 года. Он был председателем Верховного Совета Крыма с 1998-го по 2002 год. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный юрист Украины. После аннексии Крыма Россией остался на оккупированной территории, получил гражданство РФ.