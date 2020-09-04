Болеющий COVID-19 мэр Тернополя заявил, что город не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону

По словам мэра Тернополя Сергея Надала, на следующей неделе город будет жить в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические меры. Накануне Тернополь попал в "красную" зону распространения коронавируса.

Тернополь не будет усиливать карантин в связи с попаданием в "красную" зону распространения коронавирусной инфекции. Об этом 4 сентября в Facebook заявил мэр Тернополя Сергей Надал.

"Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические мероприятия. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь 200-тысячного города", – написал он.

Мэр Тернополя подчеркнул, что в городе действует решение сессии городского совета, "которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже вносили в "красную" зону".

"Решение городского совета не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке. Более того, министр Кабинета Министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", – объяснил Надал.

Мэр призвал жителей города "неуклонно соблюдать меры безопасности" – носить маски в помещениях, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию.

С 7 сентября в Украине будет действовать новое зонирование, согласно которому в "красную" зону распространения коронавируса попали города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области.

1 сентября Надал сообщил, что у него обнаружили COVID-19.

Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране по состоянию на 4 сентября подтвержден 130 951 случай COVID-19 (в Тернопольской области – 6841). 2761 больной скончался, а 60 613 человек выздоровели.