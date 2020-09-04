Киевский городской лабораторный центр прекращает обследование на COVID-19 частных лиц

Из-за большой загруженности Киевский городской лабораторный центр будет обследовать на COVID-19 только представителей групп риска – с подозрениями на инфекцию, с пневмониями, медицинских работников.

Из-за большой загруженности Киевский городской лабораторный центр с 7 сентября прекращает обследование частных лиц на COVID-19. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

"С 7 сентября 2020 года ГУ "КМЛЦ МЗУ" прекращает предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19", – говорится в сообщении.

Директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии LB.ua сообщил, что такое решение было принято из-за большой загруженности.

Любой лабораторный центр в первую очередь должен тестировать людей из группы риска – с подозрениями на коронавирусную инфекцию, с пневмониями, медицинских работников и выполнять функцию эпиднадзора, сказал он.

Кузин заявил, что обслуживание частных лиц по поводу снятия самоизоляции – это не вопрос эпидемиологического надзора.

"Учитывая, что у Киевского городского лабораторного центра очень большая очередь образовалась из лабораторных исследований, они решили, что не будут предоставлять такую платную услугу, а пока будут специализироваться на тех исследованиях, которые будут касаться вопросов эпиднадзора", – уточнил он.

По словам Кузина, позже центр может вернуться к предыдущей модели работы.