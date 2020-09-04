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Киевский городской лабораторный центр прекращает обследование на COVID-19 частных лиц

Из-за большой загруженности Киевский городской лабораторный центр будет обследовать на COVID-19 только представителей групп риска – с подозрениями на инфекцию, с пневмониями, медицинских работников.

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Киевский городской лабораторный центр перегружен работой по обследованию пациентов на COVID-19
Киевский городской лабораторный центр перегружен работой по обследованию пациентов на COVID-19
Фото: ЕРА

Из-за большой загруженности Киевский городской лабораторный центр с 7 сентября прекращает обследование частных лиц на COVID-19. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

"С 7 сентября 2020 года ГУ "КМЛЦ МЗУ" прекращает предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=595760354391236&id=150209532279656

Директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии LB.ua сообщил, что такое решение было принято из-за большой загруженности.

Любой лабораторный центр в первую очередь должен тестировать людей из группы риска – с подозрениями на коронавирусную инфекцию, с пневмониями, медицинских работников и выполнять функцию эпиднадзора, сказал он.

Кузин заявил, что обслуживание частных лиц по поводу снятия самоизоляции – это не вопрос эпидемиологического надзора.

"Учитывая, что у Киевского городского лабораторного центра очень большая очередь образовалась из лабораторных исследований, они решили, что не будут предоставлять такую платную услугу, а пока будут специализироваться на тех исследованиях, которые будут касаться вопросов эпиднадзора", – уточнил он.

По словам Кузина, позже центр может вернуться к предыдущей модели работы.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 319 жителей Киева, умерло восемь пациентов. В столице уже 14 477 подтвержденных случаев COVID-19, 230 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,8 тыс. умерли. Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 130 951 человека, из них 2761 скончался, а 60 613 выздоровели.

Теги: инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин
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