Киевский городской лабораторный центр прекращает обследование на COVID-19 частных лиц

Из-за большой загруженности Киевский городской лабораторный центр с 7 сентября прекращает обследование частных лиц на COVID-19. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.
"С 7 сентября 2020 года ГУ "КМЛЦ МЗУ" прекращает предоставление платных услуг по обследованию на COVID-19", – говорится в сообщении.
Директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии LB.ua сообщил, что такое решение было принято из-за большой загруженности.
Любой лабораторный центр в первую очередь должен тестировать людей из группы риска – с подозрениями на коронавирусную инфекцию, с пневмониями, медицинских работников и выполнять функцию эпиднадзора, сказал он.
Кузин заявил, что обслуживание частных лиц по поводу снятия самоизоляции – это не вопрос эпидемиологического надзора.
"Учитывая, что у Киевского городского лабораторного центра очень большая очередь образовалась из лабораторных исследований, они решили, что не будут предоставлять такую платную услугу, а пока будут специализироваться на тех исследованиях, которые будут касаться вопросов эпиднадзора", – уточнил он.
По словам Кузина, позже центр может вернуться к предыдущей модели работы.
За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 319 жителей Киева, умерло восемь пациентов. В столице уже 14 477 подтвержденных случаев COVID-19, 230 человек умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 868,8 тыс. умерли. Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 130 951 человека, из них 2761 скончался, а 60 613 выздоровели.