Специалист по отслеживанию контактов и наблюдатель за дистанцией. Пандемия COVID-19 создала новые профессии

Пандемия коронавирусной инфекции привела к появлению новых профессий и актуализировала некоторые традиционные. Об этом речь идет в материале "Настоящего времени".

Коронавирусом в мире заразилось более 26 млн 418 тыс. человек Фото: EPA

Из-за пандемии коронавируса миллионы людей в мире потеряли работу, одновременно появилась потребность в специалистах, которые раньше не были нужны, сообщило "Настоящее время" 3 сентября.

Стали нужны специалисты в областях, которые касаются обеспечения безопасности сотрудников и клиентов компаний. Например, измерители температуры.

"Основной симптом заболевания COVID-19 – это повышенная температура. На входе во многие публичные места стоят сотрудники, которые измеряют температуру у всех, кто заходит в здание. Многие работодатели поручают эти обязанности работающим сотрудникам, но некоторые нанимают для этой работы отдельных людей", – отмечает телеканал.

Специалисты по отслеживанию контактов устанавливают круг людей, с которыми общался заболевший.

"На работу обычно берут людей с навыками обслуживания клиентов, им нужно дозваниваться больным и их близким, объяснять, как действовать в сложившейся ситуации, и оказывать любую нужную помощь", – сказано в материале.

В США за эту работу предлагают от $20 до $30 в час.

Еще одна новая профессия – наблюдатель за социальной дистанцией. Эти специалисты обеспечивают соблюдение протоколов гигиены сотрудниками офисов в условиях пандемии. За такую работу предлагают платить от $12 до $14 в час, сообщил телеканал.

По информации "Настоящего времени", в некоторых отелях появились "герои гигиены", это сотрудники, которые следят за новыми стандартами гигиены в гостинице.

Пандемия актуализировала некоторые традиционные профессии. Из-за необходимости носить маски появилось больше работы у швей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 4 сентября коронавирусом в мире заразилось более 26 млн 418 тыс. человек, умерло более 870 тыс. человек, выздоровело 17 млн 500 тыс. человек.