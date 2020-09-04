Коронавирус в Британии. Зарегистрировано рекордное число заболевших за сутки

В Британии ежедневное количество заболевших COVID-19 в августе увеличивалось примерно на 1000 человек. Сегодня в стране зарегистрировали рекордный суточный прирост больных с мая, пишет британская газета Guardian.

В Великобритании сегодня, 4 сентября, зарегистрировали 1940 подтвержденных случаев COVID-19. Это рекордный суточный прирост с мая, пишет британская газета Guardian.

Агентство Reuters cо ссылкой на представителей здравоохранения страны сообщило, что в Британии ежедневное количество заболевших COVID-19 в августе увеличивалось примерно на 1000.

Возможности тестирования на COVID-19 в Великобритании также увеличились после пика волны заболевания в начале этого года, пишет агентство.