Коронавирус в Британии. Зарегистрировано рекордное число заболевших за сутки

В Великобритании сегодня, 4 сентября, зарегистрировали 1940 подтвержденных случаев COVID-19. Это рекордный суточный прирост с мая, пишет британская газета Guardian.
Агентство Reuters cо ссылкой на представителей здравоохранения страны сообщило, что в Британии ежедневное количество заболевших COVID-19 в августе увеличивалось примерно на 1000.
Возможности тестирования на COVID-19 в Великобритании также увеличились после пика волны заболевания в начале этого года, пишет агентство.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных коронавирусом в мире по состоянию на вечер 4 сентября превысило 26,3 млн, из них более 17,5 млн вылечились, а 870,1 тыс. умерли.