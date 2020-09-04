Ивано-Франковский горсовет подал иск в суд на Кабинет Министров Украины

Мэрия Ивано-Франковска будет судиться с Кабинетом Министров Украины из-за внесения города в "красную" карантинную зону. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Марцинкив: С 13 сентября наши дети пойдут в школы и детские сады Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Ивано-Франковский городской совет подал иск в Окружной административный суд Киева на Кабмин Украины в связи с внесением города в "красную" зону карантина. Об этом 4 сентября на брифинге, запись которого опубликована в Facebook, заявил мэр Руслан Марцинкив.

По его информации, иск был подан 3 сентября.

"Хочется, чтобы власть не играла в политические игры и не наказывала города, где нет влияния правящей партии. Просим отменить незаконные решения", – сказал Марцинкив.

Он пообещал, что в понедельник комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возобновлении учебного процесса в школах и детских садах города.

"Будет принято решение о том, что с 13 сентября наши дети пойдут в школы и детские сады. Мы приняли решение о продлении каникул, но дальше мы не можем работать без школ и детских садов", – заявил мэр.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое начало действовать 31 августа. Ивано-Франковск попал в "красную" зону.

28 августа Марцинкив назвал "политическим" решение отнести Ивано-Франковск к "красной" зоне по коронавирусу и призвал президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительство пересмотреть его.

31 августа в Ивано-Франковске школам продлили летние каникулы до 11 сентября из-за пандемии COVID-19.

3 сентября государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. В "красную" зону попали: Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.