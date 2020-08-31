В Ивано-Франковске продлили летние каникулы из-за карантина

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что в городе необходимо отменить "красную" эпидемиологической опасности.

Летние каникулы в школах Ивано-Франковска продлятся до 11 сентября Фото: depositphotos.com

В Ивано-Франковске школам продлили каникулы из-за пандемии COVID-19. Об этом в видеообращении в Facebook рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Мы объявляем каникулы в школах. Мы продлеваем, с 1-го по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение", – отметил мэр.

Марцинкив добавил, что такое решение было принято на оперативном совещании.

"Я считаю, что это правильное решение. Где-то уплотним учебную программу и надеемся, что правительство прислушивается к обществу Ивано-Франковска и отменит "красную" зону", – подчеркнул мэр.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, согласно которому в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое начнет действовать с 31 августа. Ивано-Франковск попал в "красную" зону.

28 августа Марцинкив заявил, что решение о внесении Ивано-Франковска в "красную" зону является политическим, и призвал президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительство пересмотреть его.

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции. В Ивано-Франковской области с начала пандемии подтвердили 9179 случаев заражения.