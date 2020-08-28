Введение Ивано-Франковска в "красную" зону карантина – это политическое решение – Марцинкив

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал к пересмотру решения правительства Украины об отнесении города к так называемой красной карантинной зоне.

Марцинкив заявил, что ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковске позволяет не относить город к "красной" зоне Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Решение отнести Ивано-Франковск к "красной" зоне по коронавирусу городской голова Руслан Марцинкив назвал "политическим" и призвал президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительство пересмотреть его. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Марцинкива, больницы города принимают пациентов со всей области и справляются с нагрузкой: загруженность койко-мест для пациентов с подтвержденным коронавирусом – на уровне 32–34%.

"По моему мнению, "красная" зона карантина для нас – это политическое решение. Я не знаю к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к президенту, премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Киеве", – уточнил он.

Марцинкив также заявил, что община Ивано-Франковска должна "показать свою позицию".

"Это единственное, что может заставить киевскую власть пересмотреть свое решение", – написал городской голова Ивано-Франковска.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине. Новое зонирование начнет действовать с 31 августа. Ивано-Франковск попал в "красную" зону.