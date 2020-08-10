"Укрзалізниця" возобновляет движение поездов в Ивано-Франковск и Черновцы

Движение пассажирских поездов дальнего следования по маршрутам Киев – Черновцы и Киев – Ивано-Франковск и обратно будет восстановлено уже в ближайшие дни.

В Украине возобновляют движение поездов дальнего следования еще по двум маршрутам Фото: pixabay.com

Два поезда дальнего следования – № 118/117 "Черновцы – Киев" и № 43/44 "Ивано-Франковск – Киев" – возобновят движение с 13-го и 15 августа соответственно. Об этом заявила пресс-служба "Укрзалізниці".

Поезд по маршруту Черновцы – Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Киева – 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Поезд по маршруту Ивано-Франковск – Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам, из Киева – 16 августа и будет курсировать через день по четным датам.

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же УЗ разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

16 июля "Укрзалізниця" запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.

31 июля правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". "Красная" зона адаптивного карантина предусматривает прекращение работы общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.