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"Укрзалізниця" запустила в продажу билеты на поезда из Киева и обратно на все посадочные места

С четверга, 16 июля, "Укрзалізниця" разрешила покупку билетов на все посадочные места на поезда дальнего следования из Киева и обратно. До этого разрешалось продавать билеты только на 50% мест. Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекцию.

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"Укрзалізниця" напоминает о мерах предосторожности в связи с коронавирусом
"Укрзалізниця" напоминает о мерах предосторожности в связи с коронавирусом 
Фото: depositphotos.com

С четверга, 16 июля, "Укрзалізниця" запускает полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно. Продавать билеты будут на 100% посадочных мест, сообщили в пресс-службе УЗ.

"С сегодняшнего дня в поездах дальнего следования из Киева и обратно билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов, следующих через столицу Украины", – сказано в сообщении.

Возобновление полноценной продажи билетов согласовано с Киевской городской государственной администрацией, отметили в УЗ.

В регионы, где действуют ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, разрешена продажа на 50% от всего количества посадочных мест.

В "Укрзалізниці" напомнили, что с июня полноценно продаются билеты на поезда №7/8 "Харьков – Одесса", №81/82 "Харьков – Новоалексеевка", №53/54 "Днепр – Одесса", №91/92 "Одесса – Константиновка".

Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Пассажиров призвали соблюдать меры предосторожности.

"Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам", – подытожили в УЗ.

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же УЗ разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

Теги: Киев, Укрзалізниця, железная дорога, поезда, билеты, коронавирус
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