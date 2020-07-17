Поезда в Черновцы начнут курсировать со следующей недели, однако приобрести билеты на них можно уже сейчас.

"Укрзалізниця" восстанавливает железнодорожное сообщение с Черновцами. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба компании.

Продажа билетов открывается на три поезда, которые начнут курсировать со следующей недели:

№136/135 "Черновцы – Одесса", ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы – с 22 июля;

№702/701 "Львов – Черновцы", будет отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), из Черновцов – с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);

№7/8 "Киев – Черновцы", будет курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов – с 22 июля.

Билеты на поезда можно приобрести уже сейчас.

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же УЗ разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

16 июля "Укрзалізниця" запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно. Билеты решено продавать на 100% посадочных мест.