"Укрзалізниця" восстанавливает железнодорожное сообщение с Черновцами. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба компании.
Продажа билетов открывается на три поезда, которые начнут курсировать со следующей недели:
Билеты на поезда можно приобрести уже сейчас.
Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.
Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же УЗ разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.
16 июля "Укрзалізниця" запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно. Билеты решено продавать на 100% посадочных мест.