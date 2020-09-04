Эпидемия COVID-19. "Укрзалізниця" прекращает забирать пассажиров в Тернополе

В "Укрзалізниці" заявили, что в Тернополе с поездов будут только высаживать пассажиров, брать новых не будут. Это связано с попаданием города в "красную" зону эпидемии COVID-19.

В Тернополе, который 3 сентября попал в "красную" зону распространения коронавируса, не будут брать пассажиров на поезда "Укрзалізниці". Об этом транспортная компания проинформировала 4 сентября.

"С 0.01 7 сентября 2020 года (...) временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)", – говорится в сообщении.

Речь идет о составах, которые следуют между Харьковом и Трускавцом, Одессой и Львовом, Киевом и Ужгородом, Киевом и Трускавцом, Снятином и Черновцами, Одессой и Ужгородом, Львовом и Херсоном, Днепром и Трускавцом, а также Киевом и Львовом.

"Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через официальный сайт "Укрзалізниці" и получить 100-процентное возмещение их стоимости (в любой момент до дня запланированной поездки и не позднее 60 дней после", – отметили в компании.

С 7 сентября в Украине будет действовать новое зонирование, согласно которому в "красную" зону распространения коронавируса попали города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области.

4 сентября мэр Тернополя Сергей Надал, который болеет COVID-19, заявил, что город не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону эпидемии.

Украина занимает 24-е место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране по состоянию на 4 сентября подтвержден 130 951 случай COVID-19 (в Тернопольской области – 6841). 2761 больной скончался, а 60 613 человек выздоровели.