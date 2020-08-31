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Ивано-Франковский горсовет хочет через суд отменить отнесение города к "красной" зоне

Ивано-Франковский горсовет планирует подать иск в Окружной административный суд Киева из-за отнесения города к "красной" карантинной зоне. Мэр города Руслан Марцинкив отметил, что в горсовете не согласны с показателями, по которым определяются карантинные зоны. По его словам, те показатели, которые передаются в Киев, являются неточными и субъективными.

Марцинкив (на фото) обратился к Зеленскому с просьбой отменить отнесение Ивано-Франковска в "красную" зону
Марцинкив (на фото) обратился к Зеленскому с просьбой отменить отнесение Ивано-Франковска в "красную" зону
Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Городской совет Ивано-Франковска хочет через суд отменить отнесения города к "красной" зоне по уровню распространения коронавируса. Об этом в Facebook заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он отметил, что постановление Конституционного Суда, согласно которому некоторые положения постановления о карантине незаконные, дает основания горсовету обжаловать через суд отнесение города к "красной" зоне. Мэр Ивано-Франковска отметил, что иск планируется подать в Окружной админсуд Киева.

"Я считаю, что нужно действовать законно. В тот способ, который позволяет нам сегодня оспаривать это неправильное постановление, которое противоречит интересам Ивано-Франковска", – подчеркнул он.

Марцинкив отметил, что в горсовете не согласны с показателями, по которым определяются карантинные зоны. По его словам, те показатели, которые передаются в Киев, являются неточными и субъективными. В частности, он отметил, что заполненность больниц и количество подтвержденных случаев в городе всегда будет больше, потому что пациентов в Ивано-Франковск везут со всей области и даже из Тернопольской и Закарпатской областей.

В связи с этим он обратился к правительству и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отменить эти показатели и принимать решение с учетом реальных показателей. Такое обращение также было зачитано на заседании горсовета, отмечает издания "Галка".

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/774053696694022/

22 июля Кабинет Министров издал постановление, согласно которому в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое начнет действовать с 31 августа. Ивано-Франковск попал в "красную" зону.

28 августа Марцинкив заявил, что решение о внесении Ивано-Франковска в "красную" зону является политическим, и призвал Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительство пересмотреть его.

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции. В Ивано-Франковской области с начала пандемии подтвердили 9179 случаев заражения.

Теги: Украина, Ивано-Франковск, карантин, Окружной админсуд Киева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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