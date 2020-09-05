Степанов назвал резервное количество мест для приема больных COVID-19

За последние сутки в Украине было госпитализировано 460 человек с коронавирусом. Всего в стране 35 тыс. больничных коек для приема больных COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Для приема больных коронавирусной инфекцией в Украине задействовано 26 тыс. коек Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

По состоянию на утро 5 сентября с подтвержденным диагнозом COVID-19 в украинских больницах находится 7467 пациентов. Такие данные озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, передает "ГОРДОН".

"Это количество продолжает расти. Хочу напомнить, что в середине июля количество госпитализированных было на уровне 3,5 тыс.", – отметил Степанов.

За последние сутки в больницы поступило 460 пациентов.

По информации министра, для приема больных коронавирусной инфекцией в Украине задействовано 26 тыс. коек, в резерве еще 9 тыс.

"Заполненность мест в больницах Ивано-Франковской области составляет 61%, во Львовской – 50%, в Одесской – 65%, в Тернопольской – 56%, в Сумской – 53%, Хмельницкой – 52%, Черновицкой – 69%", – сообщил Степанов.

Он пообещал, что количество больничных коек с кислородом будет увеличиваться.

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 – 2,8 тыс. человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 133 787. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2811 (50 человек скончались за прошедшие 24 часа). 61 649 пациентов уже выздоровели (+1036 за сутки). Продолжают болеть 69 327 пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.