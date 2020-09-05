18 регионов Украины не соответствуют критериям для смягчения карантина – Минздрав

Только в семи украинских областях уровень заболеваемости и заполненности больниц для пациентов с COVID-19 соответствует минимальным требованиям Министерства здравоохранения.

Две трети украинских регионов не соответствуют показателям для смягчения карантина Фото: EPA

Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Так, показатели заболеваемости и заполненности коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышены в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Минимальным требованиям Минздрава соответствуют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

Таблица: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,6 млн, из них более 17,7 млн вылечились, 874 тыс. умерли.

В Украине общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 133 787, из них 2811 умерли, 61 649 выздоровели.