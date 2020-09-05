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Степанов: Или мы соблюдаем правила карантина, или видим апокалиптические картины в городах Украины

Адаптивный карантин – это идеальная стратегия предотвращения распространения коронавирусной инфекции, она позволяет не вводить жесткие ограничения по всей стране, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Степанов назвал карантин новой реальностью, которую должны принять все
Степанов назвал карантин новой реальностью, которую должны принять все
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал к соблюдению требований адаптивного карантина, в противном случае в стране может не хватить медиков для лечения заболевших COVID-19, об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Я слышу от некоторых представителей местной власти, что они не согласны и не будут исполнять [карантинные ограничения]. В Украине есть закон, и вы обязаны исполнять решения, которые выдаются комиссией по чрезвычайным ситуациям", – подчеркнул министр.

Он попросил граждан перестать легкомысленно относиться к правилам соблюдения карантина, назвав его новой реальностью.

"Другого пути, чтобы победить COVID-19, просто не существует. Или мы придерживаемся правил, и тогда мы его победим, или мы видим апокалиптические картины в наших городах, районах, когда наши медицинские учреждения не в состоянии будут предоставлять помощь, потому что количество больных будет таким, что они не справятся", – сказал Степанов.

Он назвал адаптивный карантин идеальной стратегией, которая позволяет предотвратить распространение коронавируса и вводить ограничения в зависимости от эпидситуации в конкретных городах или районах, не закрывая всю страну или область.

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 – 2,8 тыс. человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 133 787. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьковской области (380), Киеве (315), Тернопольской и Одесской областях (226 и 222 соответственно).

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

3 сентября государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. В "красную" зону в том числе попали: Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.

В тот же день Ивано-Франковский городской совет подал иск в Окружной административный суд Киева на Кабмин Украины в связи с внесением города в "красную" зону карантина.

Теги: Украина, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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