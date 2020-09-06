Жертвами коронавируса в мире стали почти 880 тыс. человек

От коронавирусной инфекции в мире излечилось уже почти 18 млн человек.

К утру 6 сентября коронавирусом в мире заразились 26 873 146 человек (+264 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 879 307 человек (+5 тыс. человек за сутки), выздоровело 17 917 644 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 244 970. Из них умерло 188 538, излечилось – 2 302 187.

В Бразилии и Индии общее количество больных превысило 4 млн – 4 123 000 и 126 203 умерших, 4 113 811 и 70 626 погибших соответственно.

Четвертое место занимает Россия: 1 017 131 заболевший и 17 707 умерших. В Перу, Колумбии, ЮАР и Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 67 326) количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Испании, Аргентине и Чили заболело свыше 400 тыс. человек. В Иране, Великобритании, Франции, Бангладеш и Саудовской Аравии заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.