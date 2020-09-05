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Украина не получила негативной реакции от международных партнеров после закрытия въезда иностранцев – Кулеба

С 28 августа по 28 сентября въезд в Украину закрыт для граждан всех иностранных государств. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, в отличие от того, что происходило в первые месяцы пандемии, нынешний запрет не абсолютный, предусмотрен длинный список исключений.

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Кулеба: Правительство пытается немного дисциплинировать миграцию для того, чтобы сдерживать распространение болезни
Кулеба: Правительство пытается немного дисциплинировать миграцию для того, чтобы сдерживать распространение болезни
Фото: radiosvoboda.org

Временное ограничение въезда в Украину для иностранцев не является абсолютным запретом, предусмотрены исключения; реакция международных партнеров Украины на такую меру была понимающей. Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 5 сентября, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что правительство постаралось минимизировать влияние запрета на межчеловеческие контакты, в частности на въезд заграничных родственников. Кроме того, исключения предусмотрены для бизнес-контактов.

"Я, например, каждому посольству Украины поручил: если любой бизнесмен обращается и говорит, что мне надо улететь в Украину, я рассматриваю там инвестиции, у меня там бизнес или я хочу наладить торговлю с Украиной – чтобы получал такую возможность. Все, что пытается сделать правительство на фоне без преувеличения очень драматических цифр роста заболеваемости, – немного дисциплинировать миграцию для того, чтобы сдерживать распространение болезни", – заверил Кулеба.

По его словам, в начале пандемии был введен бессрочный запрет на пересечение украинской границы иностранцами, который действовал до середины июня. У нынешнего постановления есть конечная дата – 28 сентября.

"Мы не получили какой-либо негативной реакции от наших международных партнеров по этому поводу. Потому как все понимают, что в условиях пандемии коронавируса правительства вынуждены идти на неординарные шаги", – констатировал руководитель МИД.

Решение закрыть границу Украины для иностранцев было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения начали действовать с 28 августа. "Европейская правда" писала со ссылкой на источники, что действия Кабмина были продиктованы стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

Теги: Украина, инвестиции, бизнес, Дмитрий Кулеба, иностранцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия
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