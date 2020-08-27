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Кабмин запретил въезд в Украину всем иностранцам, чтобы предотвратить паломничество хасидов – СМИ

В украинском правительстве опасались, что запрет хасидам приезжать на празднование Рош а-Шана в Умань воспримут как дискриминацию евреев, поэтому решили закрыть границы для всех иностранцев, пишет "Европейская правда". Сейчас, по сведениям издания, ряд министров пытаются внести изменения в принятое решение.

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Кабинет Министров может внести изменения в решение до его официальной публикации
Кабинет Министров может внести изменения в решение до его официальной публикации
Фото: depositphotos.com

Решение Кабинета Министров Украины о запрете въезда в страну иностранных граждан было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана. Об этом со ссылкой на источники сообщила "Европейская правда".

Издание обратило внимание, что проект решения представлял глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, тогда как предыдущие карантинные меры, касавшиеся иностранцев, принимались по предложению Министерства здравоохранения.

"Правительство приняло настолько алогичное и опасное постановление только для того, чтобы не допустить в Украину хасидов, которые каждую осень едут в Умань на праздник Рош а-Шана (в этом году будут праздновать с 18-го по 20 сентября). А чтобы не выделять этих паломников среди всех иностранцев и на всякий случай избежать подозрений в ущемлении евреев, чиновники решили закрыть въезд абсолютно для всех", – отмечает "Европейская правда".

По информации издания, в ряде министерств уже поняли, насколько опасны новые правила, и в правительство начали поступать просьбы внести изменения в постановление до его официальной публикации. Например, и.о. министра образования Сергей Шкарлет письменно обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой исправить пункт о разрешении на въезд студентов, поскольку границы закрываются для иностранцев-контрактников, которые заплатили деньги за обучение в украинских вузах, но формально еще не зачислены в них.

"Проект Авакова становится катастрофой для тысяч украинцев из смешанных семей, где один из супругов – иностранец. Такие семьи по закону имеют право приезжать и временно проживать в Украине, но теперь, вопреки логике и международным конвенциям, они не смогут пересечь границу. Например, мать-украинка с ребенком, имеющим паспорт гражданина Австрии, Венгрии или США, не сможет вернуться домой. Только если оставит ребенка на границе", – утверждает автор публикации, ссылаясь на трех информированных собеседников.

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границы Украины закроют для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Шмыгаль заявил, что Украина из соображений безопасности будет вынуждена запретить проведение массовых мероприятий во время празднования Рош а-Шана в Умани, куда ежегодно прибывают хасиды со всего мира.

Теги: Арсен Аваков, Умань, запрет, карантин, хасиды, Рош а-Шана, дискриминация, иностранцы, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Сергей Шкарлет, паломничество
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