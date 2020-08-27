Граждане Беларуси могут получить защиту в Украине – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан Беларуси, которые на родине чувствуют давление и преследования, обращаться к украинским пограничникам в пунктах пропуска на границе.

Граждане Беларуси, у которых возникли проблемы на родине, могут приехать в Украину. Об этом 27 августа в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине... Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам", – написал он.

Премьер-министр напомнил, что 26 августа Кабинет Министров Украины "решил временно ограничить въезд некоторым категориям иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса".

"Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, находящиеся здесь транзитом, дипломаты и консулы", – объяснил Шмыгаль.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.