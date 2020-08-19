Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси и введет санкции

Главы государств и правительств стран Европейского союза не признают результатов президентских выборов в Беларуси, поскольку они не были ни справедливыми, ни свободными. Против тех, кто виновен в насильственных действиях против протестующих, Евросоюз введет санкции.

Голосование на выборах президента Беларуси не было ни свободным, ни справедливым, поэтому Европейский союз (ЕС) не признает их результаты. Об этом 19 августа заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита Евросовета в Брюсселе, сообщила DW.

Меркель, которая с 1 июля по ротации является председателем Совета ЕС, отметила, что на выборах в Беларуси имели место массовые нарушения. Она также заявила, что ЕС осуждает жестокое насилие против людей. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены, добавила канцлер.

Она также заявила, что национальный диалог, на котором настаивает оппозиция Беларуси, необходим для урегулирования ситуации, а также отметила, что ЕС стоит на стороне мирных демонстрантов.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель на видеоконференции подчеркнул, что итоги выборов в Беларуси не будут признаны. Против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах", ЕС введет санкции, сказал он.

Мишель, как и Меркель, призвал Беларусь найти мирный выход из сложившейся кризисной ситуации.